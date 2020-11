Haidvogel neuer Obmann der Telekommunikations- und Rundfunkbranche

Günther Singer übergibt Führung des Fachverbandes nach über 16 Jahren

Im Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen kommt es nach mehr als 16 Jahren zu einem Wechsel an der Spitze: Günther Singer übergibt die Führung an den neuen Obmann Gerhard Haidvogel. Der Niederösterreicher ist Geschäftsführer der kabelplus GmbH. Seine Stellvertreter in den kommenden fünf Jahren sind Karoline Lampert aus Vorarlberg und der Wiener Harald Kapper, wie die Wirtschaftskammer am Freitag mitteilte.