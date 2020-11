Das in der spusu-Handballliga für Dienstag angesetzte Auswärtsspiel der SG Westwien bei der HSG Bärnbach/Köflach muss aufgrund von positiven Corona-Fällen bei den Steirern verschoben werden. Das gaben die Wiener am Montag bekannt. Ein neuer Termin soll in den nächsten Tagen fixiert werden.