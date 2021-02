Bregenz hat am Sonntag in der Handball-Liga wohl die letzte realistische Chance auf einen Platz unter den Top sechs des Grunddurchgangs verspielt. Der Rekordmeister kassierte gegen UHK Krems eine 26:30-(12:15)-Heimniederlage und liegt damit als Tabellenachter drei Punkte hinter dem Sechsten Westwien, der zwei Partien in der Hinterhand hat. Während die Vorarlberger über die Platzierungsrunde das Viertelfinalticket lösen müssen, ist Krems als Vierter ziemlich fix oben dabei.