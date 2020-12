Bregenz hat am Donnerstagabend mit einem 28:25-Erfolg in Hard das 96. "Ländle-Derby" der Handball-Liga der Männer gewonnen. Mit dem insgesamt 50. Sieg (bei 9 Remis und 37 Niederlagen) gegen den Erzrivalen revanchierte sich der Rekordmeister für die 25:32-Heimniederlage vom 27. September. In der Tabelle haben die Harder weiter sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Schwaz, der aber eine Partie weniger ausgetragen hat.