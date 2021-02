Handball: Coronafälle in Linz nach Spiel gegen Westwien

Der HC Linz beklagt vier positiv auf das Coronavirus getestete Personen unter Spielern und Betreuern. Vermutet wird eine Ansteckung beim Heimspiel gegen Handball-Ligakonkurrent Westwien, der seinerseits einen Tag nach der Partie Coronafälle entdeckt hatte. Zwar sei schon aufgrund der Meldung aus Wien der Trainingsbetrieb in Linz sofort eingestellt worden, doch der "Ansteckungskelch" sei deswegen nicht am Club vorübergegangen, hieß es am Montag vonseiten der Oberösterreicher.

Schon das Auswärtsspiel der Linzer am Samstag gegen Hard war als Vorsichtsmaßnahme abgesagt worden. Westwien musste auch die Achtelfinale-Spiele im Handball-European-Cup gegen den schwedischen Club Ystads IF wegen neuer Corona-Infektionen absagen, womit Ystads kampflos ins Viertelfinale aufsteigt.