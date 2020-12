Handball: Dänemark komplettierte Halbfinale bei Frauen-EM

Dänemarks Handball-Frauen haben das letzte Ticket für das EM-Halbfinale gelöst. Der Turnier-Gastgeber setzte sich am Dienstag im letzten Hauptrundenspiel gegen Russland mit 30:23 (13:9) durch und trifft im Kampf um den Einzug ins Endspiel auf Rekord-Europameister Norwegen. Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitag in Herning Titelverteidiger Frankreich und Kroatien.

Das Überraschungsteam der Endrunde hatte sich durch ein 23:20 gegen Deutschland erstmals für die Medaillenrunde qualifiziert. Olympiasieger Russland und Weltmeister Niederlande spielen um Platz fünf.