Handball: Dänen wollen Frauen-EM im Dezember alleine ausrichten

Nach Rückzug Norwegens

Der dänische Handball-Verband (DHF) will die EM der Frauen nach der Absage von Co-Gastgeber Norwegen alleine ausrichten. Die Entscheidung des Aufsichtsrats dazu sei einstimmig ausgefallen, teilte der Verband am Sonntag mit. "Wir haben ein umfassendes Coronavirus-Protokoll entwickelt, das einige sehr strenge Richtlinien für die Ausrichtung enthält", sagte Verbandschef Per Bertelsen. Jedoch müssten die Regierung und die zuständigen Behörden in Dänemark noch grünes Licht geben.

Die EM findet vom 3. bis 20. Dezember statt. Norwegen hatte sich als einer der beiden Austragungsländer des Turniers wegen der aktuellen Corona-Lage zurückgezogen.