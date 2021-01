Handball: Deutsche kampflos weiter, auch Dänemark in Hauptrunde

Auch Ungarn und andere Teams vorzeitig weiter

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mit Abendspielen ---------------------------------------------------------------------

Das zweite WM-Spiel der deutschen Handballer gegen Kap Verde ist am Sonntag wegen mehrerer Corona-Fälle im Team der Afrikaner kurzfristig abgesagt worden. Die Partie wurde mit 10:0 für Deutschland gewertet, das damit vorzeitig die Hauptrunde bei den Titelkämpfen in Ägypten erreicht hat. Auch Ungarn, Deutschlands letzter Vorrundengegner in der Gruppe A, qualifizierte sich dank dem zweiten Sieg im zweiten Spiel (44:18 gegen Uruguay) für die zweite Turnierphase.

Nach zwei Partien ebenfalls noch ungeschlagen sind in der Gruppe D Titelverteidiger Dänemark und Argentinien. Das Duo steht damit wie in der Gruppe B der letztjährige EM-Zweite Kroatien und Katar ebenfalls bereits in der Hauptrunde der besten 24 Mannschaften.