Handball: Deutschland gewann in Österreich-Gruppe auch zweites Spiel

Deutschlands Handballer haben am Sonntag in der Österreich-Gruppe 2 der EM-Qualifikation auch ihr zweites Spiel gewonnen. Bei den punktelosen Esten siegte die DHB-Auswahl in Tallinn 35:23 (13:12) und ist mit 4 Punkten aus 2 Spielen Tabellenerster vor Österreich (2 Punkte). Die Partie von Rot-Weiß-Rot bei Bosnien-Herzegowina war am Samstag wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Gegner abgesagt worden.