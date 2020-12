Handball: DHB-Chef für Absage der Jänner-Quali - ÖHB: "Alternativlos"

ÖHB: "Defacto alternativlos"

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mit Reaktion ÖHB ---------------------------------------------------------------------

Deutschlands Handballverband (DHB) würde die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich am 6. und 10. Jänner am liebsten streichen. Weil die Termine nur knapp vor der WM in Ägypten (13. - 31. Jänner) liegen, sah DHB-Präsident Andreas Michelmann die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus. Österreichs Verband reagierte überrascht.

"Ich würde mir wünschen, dass die EHF konsequent darüber nachdenkt, ob zu diesen Zeiten eine EM-Qualifikation unbedingt erforderlich ist oder ob es mit Blick auf eine WM nicht Wert wäre zu sagen, okay, wir verzichten auf die EM-Qualifikationsspiele im Interesse der Sicherheit für die Spieler", sagte Michelmann. Für ihn wäre dringend geboten, das Team vor dem Turnier für eine Woche zu isolieren.

Aus Sicht des ÖHB sind die beiden Quali-Termine aufgrund des internationalen Terminkalenders aber "defacto alternativlos", wie der österreichische Verband am Mittwochabend mitteilte. "Die Spieltermine im Jänner gegen Deutschland wurden angesetzt, da der DHB im März, zum eigentlich geplanten Termin, im Rahmen eines Qualifikationsturniers im eigenen Land um ein Ticket zu den Olympischen Spielen kämpft", hieß es in der Aussendung. Man gehe von einer Durchführung der Partien aus.