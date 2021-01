Handball: Die bisherigen Männer-Weltmeister

Dänemark Titelverteidiger - Österreich zum siebenten Mal nach 1938, 1958, 1993, 2011, 2015 und 2019 dabei

Überblick über die bisherigen Handball-Männer-Weltmeisterschaften:

1938 (in Deutschland): Deutschland - 2. ÖSTERREICH 1954 (in Schweden): Schweden 1958 (in der DDR): Schweden - ÖSTERREICH in der Vorrunde ausgeschieden 1961 (in Deutschland): Rumänien 1964 (in der Tschechoslowakei): Rumänien 1967 (in Schweden): Tschechoslowakei 1970 (in Frankreich): Rumänien 1974 (in der DDR): Rumänien 1978 (in Dänemark): Deutschland 1982 (in Deutschland): UdSSR 1986 (in der Schweiz): Jugoslawien 1990 (in der Tschechoslowakei): Schweden 1993 (in Schweden): Russland - ÖSTERREICH 14. 1995 (in Island): Frankreich 1997 (in Japan): Russland 1999 (in Ägypten): Schweden 2001 (in Frankreich): Frankreich 2003 (in Portugal): Kroatien 2005 (in Tunesien): Spanien 2007 (in Deutschland): Deutschland 2009 (in Kroatien): Frankreich 2011 (in Schweden): Frankreich - ÖSTERREICH 18. 2013 (in Spanien): Spanien 2015 (in Katar): Frankreich - ÖSTERREICH 13. 2017 (in Frankreich): Frankreich 2019 (in Dänemark und Deutschland): Dänemark - ÖSTERREICH 19. 2021 (in Ägypten): Rangliste: Gold Silber Bronze 1. Frankreich 6 1 4 2. Schweden 4 3 4 3. Rumänien 4 0 2 4. Deutschland * 3 2 1 5. Russland ** 2 1 0 6. Spanien 2 0 1 ... 14. Österreich 0 1 0 * exkl. DDR ** exkl. Sowjetunion