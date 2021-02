Das Anfang November verschobene EM-Qualifikationsspiel von Österreichs Handball-Männern gegen Bosnien-Herzegowina soll am 14. März nachgetragen werden. Das gab der ÖHB am Mittwoch bekannt. Spielort ist erneut Bugojno. Die Partie war damals aufgrund eines Coronafalls im bosnischen Team abgesagt worden. Mit einem Auswärtssieg kann Österreichs Equipe die Tür zur Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei in einem Jahr weit aufstoßen.