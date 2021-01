Handball: EM-Qualifikation Männer, Gruppe 2

Ergebnisse und Tabelle der Handball-EM-Qualifikation der Männer vom Sonntag:

Gruppe 2:

Deutschland - Österreich 34:20 (19:5) Bosnien-Herzegowina - Estland 21:19 (12:9) Tabelle: 1. Deutschland 4 4 0 0 130:91 8 2. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 63:68 2 3. Estland 4 1 0 3 94:108 2 4. Österreich 3 1 0 2 78:98 2

Nächstes Spiel Österreichs am 28. April in Estland Modus: Jeweils die Top zwei der acht Gruppen sowie die vier besten Dritten qualifizieren sich für die Endrunde im Jänner 2022 in Ungarn und der Slowakei.