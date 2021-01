Handball: Europameister Spanien und Dänemark WM-Gruppensieger

Viertelfinali damit komplettiert

Europameister Spanien hat sich bei der Handball-Weltmeisterschaft durch ein 36:28 (21:14) gegen Ungarn den Sieg in der Hauptrundengruppe I gesichert. Die Spanier treffen nun im Viertelfinale am Mittwoch auf den EM-Dritten Norwegen. Ungarn bekommt es mit Rekord-Weltmeister Frankreich zu tun.

In der Hauptrundengruppe II sicherte sich Dänemark mit weißer Weste, also fünf Erfolgen, den Gruppensieg und trifft nun auf Gastgeber Ägypten. Das letzte Viertelfinal-Ticket holte sich Katar durch einen 26:25-Sieg über Argentinien. Der WM-Zweite von 2015 profitierte am Montag von der anschließenden 26:38-Niederlage des EM-Zweiten Kroatien gegen Titelverteidiger Dänemark. Mit sechs Zählern belegte Katar in der Hauptrundengruppe II dank des gewonnenen Direktvergleichs gegen die punktgleichen Argentinier den zweiten Platz und trifft nun im Viertelfinale am Mittwoch auf Schweden.