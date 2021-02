Siegestor 32 Sekunden vor dem Ende

Die Handballer des SC Ferlach haben am Freitag im Achtelfinal-Hinspiel des European Cups bei Anorthosis Famagusta einen knappen 29:28-(16:13)-Erfolg gefeiert. Die Zyprer hatten in der vorletzten Minute erstmals ausgeglichen, doch Matic Kotar stellte mit seinem Treffer 32 Sekunden vor dem Ende doch noch den Sieg sicher. Das Rückspiel in diesem dritten europäischen Bewerb folgt am Samstag (19.15 Uhr) neuerlich in Nikosia.