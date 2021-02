Kärntner verloren Rückspiel gegen Famagusta

Die Handballer des SC Ferlach sind im Achtelfinale des European Cups ausgeschieden. Einen Tag nach dem 29:28-Sieg gegen Anorthosis Famagusta verloren die Kärntner das Rückspiel ebenfalls auf Zypern mit 23:26 (13:12). Ferlach lag in der ersten Hälfte fast immer in Rückstand, ging aber mit einer knappen Führung in die Pause. Unmittelbar nach dem Wechsel sorgten die Heimischen mit einem 7:1-Lauf für die Vorentscheidung.