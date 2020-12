Der SC Ferlach steht kampflos im Achtelfinale des European Cups. Drittrundengegner Drammen musste sein Antreten in der kommenden Woche aufgrund der in Norwegen geltenden Corona-Beschränkungen absagen. Ferlach war nach einem Auftaktfreilos auch schon in der zweiten Runde des Männer-Handball-Bewerbes gegen Karvina (CZE) aus dem gleichen Grund aufgestiegen.