"Wir haben alles gegeben, großartig gekämpft, aber es ist uns nicht alles so aufgegangen wie in unserem Heimspiel", sagte Fivers-Coach Peter Eckl. "Leon hat sich natürlich gut auf uns eingestellt, hat uns in der Deckung ans Limit gebracht. In der ersten Halbzeit hat Wolfgang Filzwieser sensationell gehalten und uns so im Spiel gehalten. Die zweite Halbzeit haben wir gewonnen, das nehmen wir positiv mit." In den verbleibenden Auswärtsspielen soll es Punkte geben, meinte Eckl.