Handball: Fivers haben nach EHF-Entscheidung Aufstieg in eigener Hand

Toulouse mit zwei Niederlagen auf dem grünen Tisch - Wienern würde im direkten Duell sogar knappe Niederlage reichen

Die Chancen der Fivers Margareten auf den Aufstieg ins Achtelfinale der European League sind kräftig gestiegen. Der Europäische Handball-Verband (EHF) entschied am Freitag, dass die Auswärtsspiele von Fenix Toulouse gegen Metalurg Skopje und Tschechow Medwedi, die nicht mehr ausgetragen werden können, jeweils mit 10:0 für die Gastgeber gewertet werden. Damit können sich die Fivers am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF Sport +) in Toulouse sogar eine knappe Niederlage leisten.

Durch die Niederlagen auf dem grünen Tisch liegen die Franzosen auf Rang fünf, zwei Punkte hinter den Wienern. Da die Fivers das Heimspiel mit 37:32 gewonnen haben, können sie sich eine Niederlage mit vier Toren Differenz oder sogar fünf, wenn die Franzosen nicht mehr als 37 Tore erzielen, leisten, um den für den Aufstieg notwendigen vierten Platz erfolgreich zu verteidigen.

"Das allein wird schon schwer genug", blieb Fivers-Manager Thomas Menzl zurückhaltend, ist aber voller Vorfreude auf das "Finale". "Dass wir am letzten Spieltag noch um den Aufstieg ins Achtelfinale spielen, hätten wir zu Beginn dieser European-League-Saison nicht zu träumen gewagt", meinte Menzl. "Toulouse wird alles hineinwerfen in dieses Spiel was sie haben und wir werden uns mit aller Macht wehren. Egal, wie dieses Spiel endet, diese Europacup-Saison hat uns in unserem Weg bestärkt und unsere Erwartungen übertroffen", betonte der Manager.