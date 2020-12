Handball: Fivers heiß auf Auswärts-Überraschung bei Leon

Nach Remis gegen Spanier im Heimspiel

Eine Woche nach dem 33:33 gegen den spanischen Spitzenclub Ademar Leon wollen die Handballer der Fivers Margareten am Dienstag (18.45 Uhr/live ORF Sport +) im Auswärts-"Rückspiel" der European League nachlegen. Die Wiener könnten dabei sogar vor Zuschauern auftreten. Laut letzten Informationen sind Fans zugelassen, teilten die Fivers mit.

Die Fivers, die weiterhin auf den verletzten Kapitän Markus Kolar verzichten müssen, reisten bereits am Sonntag an. "Die Anreise ist mit über zehn Stunden wirklich beschwerlich. Daher haben wir uns dazu entschlossen, so früh wie möglich anzureisen, damit die Spieler in bestmöglicher Verfassung in das Spiel gehen können und nicht auch noch die Reisestrapazen in den Knochen haben", erklärte Fivers-Manager Thomas Menzl.

Nach vier Partien liegen die Fivers mit drei Punkten auf Platz vier, allerdings haben die dahinter liegenden Clubs Tschechowskie Medwedi und Metalurg Skopje erst je zwei Partien absolviert. Die Top Vier erreichen das Achtelfinale.

Ob das Spiel im Jahr 2020 das letzte auf europäischer Bühne sein wird, ist noch nicht gewiss, da das verschobene Spiel gegen Metalurg Skopje möglicherweise noch vor Weihnachten nachgetragen wird.