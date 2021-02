Handball: Fivers in Russland auf Revanche aus - Achtelfinale im Blick

Die Fivers Margareten bestreiten am Dienstag (18.45 Uhr/live ORF Sport +) ihr drittletztes Gruppenspiel in der European League. Das Handball-Team von Coach Peter Eckl will sich in Tschechow südlich von Moskau für die 30:32-Heimniederlage revanchieren. Punkte würden den Weg ins Achtelfinale erleichtern: Die Wiener sind aktuell Fünfte, punktegleich mit Tschechow (4.) und Toulouse (3.), dem letzten Gegner. Die ersten vier der Gruppe steigen auf.

Im letzten Heimspiel am 23. Februar gegen Metalurg Skopje haben die Fivers einen Sieg eingeplant, auch in einem der beiden Auswärtsmatches soll ein Erfolg gelingen. "Nach Russland zu fahren und davon auszugehen, dass wir punkten, wäre viel verlangt. Wir müssen über unsere Grenzen gehen", erklärte Eckl. Tobias Wagner sieht sein Team gegenüber der Heimpartie gegen die Russen gereift. "Wir sind mittlerweile abgebrühter und wissen um unsere Stärken. Wir wissen aber auch, dass wir gegen Teams wie Tschechow, die stärker einzuschätzen sind als wir, über unser Maximum gehen müssen."