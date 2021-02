Spitzenreiter Schwaz in Ferlach nur 30:30

Tabellenführer Schwaz Handball Tirol ist am Samstag in der spusu Liga der Herren nicht über ein 30:30 (16:16) beim SC Ferlach hinausgekommen. Der erste Verfolger Fivers Margareten rückte den Tirolern drei Spiele vor Ende des Grunddurchganges damit bis auf zwei Zähler nahe. Die Wiener landeten mit einem ungefährdeten 34:26 (18:14) bei der HSG Bärnbach/Köflach ihren sechsten Ligasieg in Folge.