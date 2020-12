Handball: Fivers Margareten erkämpften EL-33:33 bei Metalurg Skopje

Wiener gaben in Schlussphase Sieg aus der Hand - Eckl: "Schade, dass wir nur einen Punkt mitnehmen"

Die Fivers Margareten haben im sechsten Spiel den zweiten Sieg in der Handball-European-League nur knapp verpasst. Die Wiener holten am Dienstagabend beim nordmazedonischen Club Metalurg Skopje ein 33:33-Remis. Das war eine gefühlte Niederlage, da man zur Pause (19:16) und auch kurz vor Schluss - 33:31 - noch geführt hatte. Die Partie war ein Nachholspiel, nachdem es Ende November wegen eines Coronafalles bei den Fivers eine Verschiebung gegeben hatte.

"So direkt nach dem Spiel sind wir erleichtert dass wir uns zurückgekämpft haben. Man hat gesehen, welch große Moral dieses Team hat. Gleichzeitig sind wir natürlich enttäuscht, weil wir den Sieg in der Hand hatten", resümierte Fivers-Coach Peter Eckl. Die Leistung in der ersten Halbzeit sei "großartig" gewesen. "Nach Seitenwechsel haben wir es verabsäumt unser Spiel weiter zu spielen, waren verkrampft, hatten nicht die letzte Konsequenz in der Deckung, einige Fehlwürfe."

Trotzdem erkämpfte man sich eine Führung, die am Ende nicht für den Sieg reichte. "Schade, dass wir nur einen Punkt mitnehmen", so Eckl. Bester Werfer war Eric Damböck mit elf Treffern, Tobias Wagner steuerte acht Treffer bei. Die Fivers halten nun wie der Gruppe-A-Tabellendritte Toulouse bei vier Zählern. Die Top Vier jeder Gruppe nach zehn Spielen steigen ins Achtelfinale auf. "In den bisherigen Spielen hat man insgesamt gesehen, dass wir mithalten können. Die Spiele bringen uns als Team weiter und wir haben noch einige Spiele vor uns, die wir möglichst erfolgreich gestalten wollen", gab Eckl die Marschroute vor. Für Schlusslicht Skopje war es der erste Punktgewinn.

Im European Cup fand am Dienstag die Auslosung des Achtelfinales in Wien statt. Da bekommt es WestWien mit dem schwedischen Club Ystads IF zu tun. "Ein attraktives, aber sehr schwieriges Los. Auch wenn die Favoritenrolle bei den Schweden liegt, werden wir natürlich alles versuchen, um eine Runde weiter zu kommen", sagte WestWien-Manager Conny Wilczynski. Das kampflos ins Achtelfinale eingezogene Ferlach matcht sich mit dem zyprischen Vertreter Anorthosis Famagusta. Spieltermine sind 12./13. sowie 19./20. Februar.