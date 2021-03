Handball: Fivers mit viel Optimismus zum EL-Showdown nach Toulouse

Wienern würde für Achtelfinalaufstieg in European League sogar Niederlage mit vier Toren reichen

Mit großen Aufstiegschancen gehen die Fivers Margareten am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF Sport +) ins letzte Gruppenspiel der Handball-European-League bei Fenix Toulouse. Die Wiener können sich in Frankreich sogar eine Niederlage mit vier Toren Differenz oder sogar fünf, wenn man selbst zumindest 32 erzielt, leisten. Trainer Peter Eckl warnte aber vor verfrühtem Jubel.

"Vier, fünf Tore sind im Handball nicht viel. Es erwartet uns eine richtig schwere Aufgabe gegen einen richtig starken Gegner. Beim 37:32-Sieg (im Heim-Hinspiel, Anm.) hatten wir einen perfekten Tag, den brauchen wir erneut", sagte Eckl. Für seinen Verein, der erstmals seit elf Jahren wieder für den Europacup genannt hatte, wäre es die Krönung einer starken Saison und der erstmalige Einzug eines rot-weiß-roten Teams in die K.o.-Phase des "zweiten" Europacupbewerbs nach der Champions League.

Toulouse ist jedenfalls nicht in Bestform. Der bisher letzte Sieg in der französischen Meisterschaft datiert vom 5. Dezember 2020, der bisher letzte und einzige volle Erfolg in der European League vom 20. Oktober 2020, an dem es ein 33:29 über Metalurg Skopje gab. "Zum Teil waren das sehr knappe Niederlagen. Gerade eine vermeintlich angeschlagene Mannschaft ist brandgefährlich und die European League eine Riesenchance für sie, sich zu rehabilitieren", warnt Eckl.