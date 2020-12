Handball: Fivers nach Sieg gegen Bregenz erster Verfolger von Schwaz

Die Fivers Margareten haben am Freitag in der spusu-Handball-Liga einen sicheren 31:26-Erfolg über Bregenz gefeiert. Drei Tage nach dem Match der European League in Spanien gaben sich die Wiener keine Blöße und sind mit fünf Punkten Rückstand erster Verfolger des in elf Matches ungeschlagenen Tirol-Handball-Teams aus Schwaz. Bregenz führte nur einmal (1:0), nach einem engem Duell bis zur achten Minute bauten die Gastgeber danach den Vorsprung kontinuierlich aus.

Bregenz musste im 13. Match die siebente Niederlage hinnehmen und ist Fünfter.