Handball: Fivers wollen sich gegen Skopje Showdown erarbeiten

Sieg gegen Nordmazedonier erhält Achtelfinalchance

Im letzten Heimspiel der European-League-Gruppenphase geht es für die Fivers Margareten am Dienstag (20:45 Uhr/live ORF Sport+) um die Wahrung der Chance auf das Achtelfinale. Mit Metalurg Skopje hat man vom 33:33-Unentschieden aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Gewinnen die Wiener, könnte es im abschließenden Match gegen Fenix Toulouse in einer Woche zu einem wahren Endspiel im Kampf um das letzte Achtelfinalticket der Gruppe A kommen.

Fenix Toulouse hat neben dem Showdown gegen die Fivers noch zwei weitere Spiele zu absolvieren - jeweils auswärts gegen Skopje und Tschechow Medwedi (RUS). Gewinnen die Fivers in der kommenden Woche in Toulouse, sind sie in jedem Fall weiter, da man bei Punktegleichstand das direkte Duell für sich entschieden hat. Verliert man mit weniger als fünf Toren, benötigt man Schützenhilfe von Skopje und Tschechow Medwedi. Verliert man mit mehr als fünf Toren, haben die Franzosen das bessere Torverhältnis im direkten Duell und sind weiter.

Laut Informationen der Fivers wird Skopje möglicherweise ohne seinen kroatischen Teamspieler Zlatko Horvat anreisen. Auch zuletzt agierten die Nordmazedonier mit dezimiertem Kader: gegen Plock mit nur acht Feldspielern und drei Tormännern, gegen Tschechow Medwedi mit zehn Feldspielern und drei Torleuten. "Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, das steht außer Frage. So, wie wir aktuell drauf sind, können wir ein Zeichen setzen, dürfen aber nicht vergessen, wem wir hier gegenüberstehen", meinte Fivers-Flügel Eric Damböck.