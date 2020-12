Handball: Frankreich und Norwegen im Finale der Frauen-EM

Semifinalsiege gegen Kroatien bzw. Dänemark - Rang fünf an Russland

Titelverteidiger Frankreich ist bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark mit einer überzeugenden Leistung erneut ins Endspiel eingezogen. Das Team von Erfolgstrainer Olivier Krumbholz deklassierte im Semifinale am Freitag in Herning Kroatien mit 30:19 (15:5). Der zweifache Weltmeister trifft im Finale am Sonntag (18.00 Uhr) auf Norwegen. Der Rekord-Europameister bezwang danach Gastgeber Dänemark dank einer starken zweiten Hälfte mit 27:24 (10:13).

Norwegen um seine inzwischen 40 Jahre alte Star-Torhüterin Katrine Lunde hatte zwischenzeitlich bereits mit vier Toren hinten gelegen. Dennoch spielen nun die Däninnen um Bronze. Gegner Kroatien hat im Frauen-Handball bisher wieder bei EM noch WM eine Medaille gewonnen.

Vor den Semifinalspielen hatte sich Russland den fünften Rang gesichert. Der EM-Zweite von 2018 besiegte Weltmeister Niederlande mit 33:27 (18:13).