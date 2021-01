Handball: Frankreich weiter auf Kurs Richtung WM-Viertelfinale

Auch "Notnagel" Schweiz hat noch Chancen

Rekord-Weltmeister Frankreich befindet sich weiter auf direktem Weg Richtung Viertelfinale der Handball-WM in Ägypten. Im ersten Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Algerien tat sich der Vorrunden-Bezwinger von Österreich zwar lange Zeit überraschend schwer, siegte aber letztlich mit 29:26 (16:14). Mit nun 6:0-Punkten hat Frankreich vor den nächsten beiden Hauptrunden-Partien gegen Island und Portugal beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde.

WM-Gastgeber Ägypten hat ebenfalls einen wichtigen Schritt zum Erreichen des Viertelfinales gemacht. Im richtungsweisenden Duell mit Russland in Kairo setzten sich die Ägypter mit 28:23 (15:8) durch.

Die Schweizer Handballer hatten zuvor ihre Minimalchance auf die Runde der letzten acht gewahrt. Im ersten Hauptrundenspiel setzte sich die Schweiz in Gizeh mit 20:18 (10:9) gegen Island durch. Die Eidgenossen, in der Vorrunde im Auftaktspiel Sieger gegen Österreich, waren nur aufgrund der coronabedingten Absage der USA kurzfristig ins Turnier gerückt. Weitere Gegner der Schweiz sind Portugal und Algerien.