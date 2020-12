Handball: Frankreichs Frauen nach Kantersieg wieder im EM-Finale

30:19 im Semifinale gegen Kroatien

Titelverteidiger Frankreich ist bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark mit einer überzeugenden Leistung erneut ins Endspiel eingezogen. Das Team von Erfolgstrainer Olivier Krumbholz deklassierte im Semifinale am Freitag in Herning Kroatien mit 30:19 (15:5). Der zweifache Weltmeister trifft im Finale am Sonntag (18.00 Uhr) entweder auf Rekord-Europameister Norwegen oder Gastgeber Dänemark, die anschließend das zweite Semifinale bestritten.

Die Kroatinnen spielen um Platz drei. Kroatien hat im Frauen-Handball bisher weder bei EM noch WM eine Medaille gewonnen. Vor dem ersten Semifinale hatte sich Russland den fünften Rang gesichert. Der EM-Zweite von 2018 besiegte Weltmeister Niederlande mit 33:27 (18:13).