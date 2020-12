Hard hat in der Handball-Liga der Männer dem Tabellenführer Schwaz in dessen 12. Saisonspiel die erste Niederlage zugefügt. Die Vorarlberger schwangen sich mit dem 30:26-Auswärtssieg im Westvergleich am Mittwoch zum ersten Verfolger der Tiroler auf - allerdings mit drei Spielen mehr als die unmittelbare Konkurrenz. Einen Punkt dahinter liegen die Fivers Margareten, die bei der HSG Graz einen Zweitore-Rückstand zur Pause in einen 37:34-Sieg wandelten.