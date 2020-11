Handball: Hard nach Heimsieg gegen Krems Zweiter

Wegen Corona-Infektionen nur ein Spiel am Wochenende

Der HC Hard hat in der Tabelle der österreichischen Handball-Liga den zweiten Platz eingenommen. Die Vorarlberger feierten am Samstag in der einzigen Partie des Wochenendes einen 29:27 (15:12)-Heimsieg gegen UHK Krems, Topscorer war Jacob Jochmann mit 11 Toren. Die Kremser stehen auf dem vierten Platz. Aufgrund von Corona-Fällen bei mehreren Clubs waren unter der Woche vier der fünf geplanten Spiele abgesagt worden.

Die vier betroffenen Teams erhalten eine längere Spielpause und werden erst wieder im Laufe des Dezembers in die Meisterschaft einsteigen. Die übrigens sechs Clubs sollen im geplanten Rhythmus weiterspielen, der zu diesem Zweck adaptierte Spielplan soll Anfang kommender Woche bekanntgegeben werden.