Handball: Hards Tormann-Oldie Doknic vor Debüt für ÖHB-Männer

Österreichs Handball-Männer gehen mit zwei Debütanten und drei Rückkehrern in die Vorbereitung auf das EM-Quali-Nachtragsspiel gegen Bosnien-Herzegowina am 14. März. Hards im November 2020 eingebürgerter Tormann-Oldie Golub Doknic (38) ist ebenso wie Fivers-Flügel Eric Damböck (21) erstmals dabei. Die Stützen Alexander Hermann und Janko Bozovic kehren nach kurzer Verletzungspause zurück, zudem ist auch Kreis Fabian Posch wieder mit an Bord.

Doknic nahm bereits mit Montenegro an der EM 2008 teil, seit 2011 spielt er für Hard. Neben Doknic wird WM-Teilnehmer Florian Kaiper zwischen den Pfosten stehen, Thomas Eichberger fällt aufgrund eines kürzlich erlittenen Bandscheibenvorfalls aus. Und Thomas Bauer erhält laut Teamchef Ales Pajovic "aktuell nur eine kleine Pause". Nach wie vor nicht zur Verfügung steht Kapitän und Aushängeschild Nikola Bilyk, der nach einem Kreuzbandriss im vergangenen August an seinem Comeback arbeitet.