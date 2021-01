Nach mehreren Coronafällen und der Absage des Gruppenspiels gegen Deutschland hat das Team der Kapverden seine Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft zurückgezogen. Das gab der Weltverband IHF am Montag bekannt. Die Afrikaner begründeten den Rückzug damit, nicht genügend Spieler für die Fortsetzung des Turniers zur Verfügung zu haben. Das letzte Spiel des WM-Neulings in der Gruppe gegen Uruguay und alle weiteren Platzierungsspiele werden laut Reglement mit 0:10 gewertet.