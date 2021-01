Handball: Kroatien, Katar und Argentinien erreichten WM-Hauptrunde

Auch ohne den verletzten Regisseur Luka Cindric hat der EM-Zweite Kroatien bei der Handball-Weltmeisterschaft den ersten Sieg gefeiert und sich vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Die Kroaten bezwangen am Sonntag Angola mit 28:20 (12:11) und haben einen der ersten drei Plätze in der Gruppe C sicher. Im weiteren Turnierverlauf muss das Team um Kapitän Domagoj Duvnjak allerdings auf Aufbauspieler Cindric verzichten, der wegen einer Leistenverletzung schon abgereist ist.

Zuvor hatte sich Katar gegen Olympia-Gastgeber Japan mit 31:29 (15:16) durchgesetzt und dadurch ebenfalls das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Wie die deutsche Mannschaft steht auch Argentinien nach einem 24:21 (12:10) gegen Bahrain bereits in der zweiten Turnierphase. Diese hatten am Vortag schon Rekord-Weltmeister Frankreich in der Österreich-Gruppe, Gastgeber Ägypten, Schweden und Portugal erreicht.