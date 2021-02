Die Handballclubs Fivers Margareten und UHK Krems sind am Samstag in der spusu-Liga zu Favoritensiegen gekommen. Die Wiener setzten sich gegen Nachzügler Linz mit 31:27 durch, die Niederösterreicher bezwangen Bärnbach/Köflach 28:20. Die Fivers rückten als Zweite bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Schwaz heran, Krems hat als Fünfter seinen Platz unter den besten sechs Teams trotz des Erfolgs noch nicht abgesichert.