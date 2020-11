Bei den Handballern des HC Linz ist das Coronavirus offenbar weiter sehr aktiv. Das Infektionsgeschehen habe sich laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag noch "nicht so weit entspannt", dass die Durchführung des Meisterschaftsspiels gegen Westwien am kommenden Samstag vertretbar wäre. Die Partie der 12. Runde wurde daher auf einen noch zu fixierenden Ersatztermin verschoben. Auch der Trainingsbetrieb bei den Linzern steht derzeit still.