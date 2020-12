Der HC Linz AG hat den letzten Tabellenplatz in der Handball-Liga der Männer verlassen. Die Oberösterreicher setzten sich am Donnerstag zu Hause mit 25:24 (14:14) gegen Bärnbach/Köflach durch und verbesserten sich an HSG Graz vorbei auf Platz neun. Den entscheidenden Treffer erzielte Marc-Andre Haunold in der 57. Minute per Siebenmeter. Beste Werfer waren mit Klemen Cehte und Milos Djurdjevic (je 8 Tore) zwei Akteure der Gäste.