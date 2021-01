Handball: Nach Protestbrief: WM-Zuschauer Thema bei Spitzentreffen

Der Handball-Weltverband (IHF) will nach einem Protestbrief von Spielern die Kritik an Zuschauern bei den Partien der Weltmeisterschaft in Ägypten bei einem Spitzentreffen mit der Regierung noch einmal zur Sprache bringen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstag) berichtete, hat die IHF auf Anfrage mitgeteilt, dass das Thema am Sonntag bei einem planmäßigen Treffen mit dem Premierminister und Vertretern des Gesundheitsministeriums diskutiert werde.

"Wir haben die Bedenken hinsichtlich der Zuschauer bei der WM zur Kenntnis genommen und respektieren sie", hieß es seitens des Weltverbandes.

Die Kapitäne der europäischen WM-Teilnehmer, darunter auch Österreichs Gerald Zeiner hatten in einem Schreiben an den ägyptischen Weltverbands-Präsidenten Hassan Moustafa wegen der Gefahren durch das Coronavirus den Verzicht auf Zuschauer gefordert. Die Organisatoren wollen die Hallen bei der WM vom 13. bis 31. Jänner mit 20 Prozent der Zuschauerkapazität auslasten. "Das Schreiben, das in dieser Angelegenheit von der European Handball Players Union gesendet worden ist, wird im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden", teilte die IHF mit.

Das ÖHB-Auftaktmatch bei der WM gegen die USA ist für nächsten Donnerstag angesetzt. Im Zweitages-Rhythmus geht es danach in Gruppe E gegen Frankreich und Norwegen. Die Top Drei der Vierer-Gruppe kommen weiter.