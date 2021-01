Handball: ÖHB-Männer fokussieren nach Nackenschlag auf die USA

Teamchef Pajovic: "Vielleicht war das gut vor der WM" - Sieg gegen Außenseiter USA zum WM-Start am Donnerstag bringt wohl Einzug in die Hauptrunde

Klare Niederlage statt Moralinjektion - bei der 20:34-(5:19)-Niederlage im EM-Quali-Spiel in Deutschland haben Österreichs Handball-Männer am Sonntag vier Tage vor dem Start der WM in Ägypten kein gutes Bild abgegeben. "Fünf Tore in der ersten Hälfte, das ist eine Katastrophe", brachte es Teamchef Ales Pajovic auf den Punkt. Er muss es nun schaffen, seine ersatzgeschwächte Truppe bis zum alles entscheidenden Auftakt gegen Außenseiter USA am Donnerstag fit zu machen.

"Egal wie stark der Gegner ist, fünf Tore in der ersten Hälfte, das ist zu wenig. Das ist eine Katastrophe", ärgerte sich Pajovic über die Vorstellung seiner Truppe, die im Vergleich zum 27:36 im "Hinspiel" am Mittwoch in Graz in leicht veränderter Formation ins Spiel gestartet war und von Beginn an nicht in Tritt fand. Überhastete Abschlüsse führten zu einem guten Dutzend Fehlwürfe vor der Pause, dem Spiel fehlte die Breite und wohl auch einer wie der verletzte Kapitän Nikola Bilyk. "Wir wissen, dass er uns fehlt", hatte Pajovic schon vor der Partie erklärt.

Auch eine Rückraumgefahr wie der ebenfalls verletzte Janko Bozovic wurde schmerzlich vermisst, immerhin ließ der 20-jährige Lukas Hutecek mit insgesamt sieben Toren erahnen, wie wichtig er in Zukunft für die ÖHB-Auswahl sein kann. Dass ohne Bilyk und Bozovic ein adaptierter Stil notwendig ist, war klar. "Wir müssen es jetzt ein bisschen spielerischer lösen", betonte Gerald Zeiner, in Absenz von Kiel-Legionär Bilyk in der Kapitänsrolle.

Pajovic wünschte sich nach der deutschen Watschen jedenfalls auch eine mentale Steigerung. "Die komplette Mannschaft muss mehr Gas geben. Und nur über die Abwehr kommst du dann zurück ins Spiel. In der zweiten Hälfte war das schon viel besser, wir sind gut in der Abwehr gestartet", befand der Slowene, dessen Truppe nach der Pause einen 7:1-Lauf hinlegte und das Resultat mit einem Remis in den zweiten dreißig Minuten zumindest in Grenzen hielt.

Auch wenn Zeiner schon vor Tagen forderte, "Spaß und Spirit von der EM mitzunehmen", scheint schon jetzt klar, dass es in Ägypten so intensive Glücksmomente wie bei der Heim-EM im vergangenen Jänner nicht geben wird. Damals lieferte man bei der ersten Endrunde unter Pajovic den historischen achten Platz ab. Allein die Tatsache, dass Bilyk, Bozovic und Kreis Fabian Posch, der diesmal wegen gesundheitlicher Bedenken absagte, bei der EM für 101 von insgesamt 205 österreichischen Toren verantwortlich zeichneten, sagt einiges.

Deswegen muss man auch so stark auf das Auftaktspiel gegen die große Unbekannte USA fokussieren. "Das ist sehr wichtig für uns, dann kommen wir weiter", meinte Pajovic, dessen Sieben gegen die weiteren Gruppe-E-Gegner Norwegen und Frankreich wohl ohne Chance ist - beide zählen zum Kreis der Titelanwärter. Gelingt Platz drei, steht man zumindest in der Hauptrunde, wo ein Trio aus der Gruppe Portugal, Island, Algerien und Marokko wartet - und man sich Hoffnungen auf den einen oder anderen Punkt machen darf.

"Wille, Fokus, Motivation, Gas geben, so wie in der zweiten Hälfte", forderte Pajovic in den letzten Tage vor der WM von seiner Mannschaft, die am Dienstag per Charterflieger nach Ägypten reist. Die bittere Niederlage in Deutschland könnte auch ein Fingerzeig zur rechten Zeit gewesen sein. Pajovic: "Vielleicht war das gut vor der WM, dass die Jungs wissen, dass es nicht so einfach geht."