41 Tage vor Beginn der Handball-WM der Männer in Ägypten (13. bis 31. Jänner 2021) hat der ORF die TV-Rechte am Turnier erworben. Wie der Sender am Donnerstag bekanntgab, wird man nicht nur die Partien der österreichischen Auswahl, sondern auch die beiden Semifinalspiele, das Finale sowie weitere zwölf Matches live übertragen.

Das ÖHB-Team trifft in Vorrundengruppe E auf die USA (14.1.), Frankreich (16.1.) und Norwegen (18.1.). Die Top drei der Gruppe steigen in die Hauptrunde auf.