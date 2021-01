Handball: Programm 27. Männer-WM in Ägypten

Programm der 27. Handball-Männer-WM in Ägypten (13. bis 31. Jänner):

VORRUNDE - Jeweils die Top-3 erreichen die Hauptrunde: Gruppe A in Stadt des 6. Oktober: 15. Jänner: Deutschland - Uruguay (19.00 Uhr) Ungarn - Kap Verde (21.30) 17. Jänner: Kap Verde - Deutschland (19.00) Ungarn - Uruguay (21.30) 19. Jänner: Uruguay - Kap Verde (19.00) Deutschland - Ungarn (21.30) Gruppe B in Neue Hauptstadt Ägyptens: 15. Jänner: Spanien - Brasilien (19.00) Tunesien - Polen (21.30) 17. Jänner: Tunesien - Brasilien (19.00) Polen - Spanien (21.30) 19. Jänner: Spanien - Tunesien (19.00) Brasilien - Polen (21.30) Gruppe C in Borg el Arab: 15. Jänner: Katar - Angola (16.30) Kroatien - Japan (19.00) 17. Jänner: Katar - Japan (16.30) Angola - Kroatien (19.00) 19. Jänner: Japan - Angola (16.30) Kroatien - Katar (19.00) Gruppe D in Kairo: 15. Jänner: Argentinien - Demokratische Republik Kongo (19.00) Dänemark - Bahrain (21.30) 17. Jänner: Argentinien - Bahrain (19.00) DR Kongo - Dänemark (21.30) 19. Jänner: Bahrain - DR Kongo (19.00) Dänemark - Argentinien (21.30) Gruppe E in Stadt des 6. Oktober: 14. Jänner: Österreich - USA (19.00/live ORF eins) Norwegen - Frankreich (21.30/live ORF Sport +) 16. Jänner: Österreich - Frankreich (19.00/live ORF eins) USA - Norwegen (21.30) 18. Jänner: Frankreich - USA (19.00) Norwegen - Österreich (21.30/live ORF Sport +) Gruppe F in Neue Hauptstadt Ägyptens: 14. Jänner: Algerien - Marokko (19.00) Portugal - Island (21.30) 16. Jänner: Marokko - Portugal (19.00) Algerien - Island (21.30) 18. Jänner: Portugal - Algerien (19.00) Island - Marokko (21.30) Gruppe G in Kairo: 13. Jänner: Ägypten - Chile (19.00) 14. Jänner: Schweden - Tschechien (21.30) 16. Jänner: Ägypten - Tschechien (19.00) Chile - Schweden (21.30) 18. Jänner: Tschechien - Chile (16.30) Schweden - Ägypten (19.00) Gruppe H in Borg el Arab: 14. Jänner: Weißrussland - Russland (16.30) Slowenien - Südkorea (19.00) 16. Jänner: Weißrussland - Südkorea (16.30) Russland - Slowenien (19.00) 18. Jänner: Südkorea - Russland (16.30) Slowenien - Weißrussland (19.00) HAUPTRUNDE - Jeweils die Top-3 erreichen die Hauptrunde, die acht Vierplatzierten spielen im President's Cup um die Plätze 25 bis 32. Für die Hauptrunde werden die Ergebnisse der Spiele gegen die mitaufgestiegenen Teams mitgenommen: Gruppe I in Neue Hauptstadt: 21. Jänner: 1A - 3B, 1B - 2A, 3A - 2B 23. Jänner: 2A - 3B, 2B - 1A, 3A - 1B 25. Jänner: 1B - 1A, 2B - 2A, 3B - 3A Gruppe II in Kairo: 21. Jänner: 1C - 3D, 1D - 2C, 3C - 2D 23. Jänner: 2C - 3D, 2D - 1C, 3C - 1D 25. Jänner: 1D - 1C, 2D - 2C, 3D - 3C Gruppe III in Stadt des 6. Oktober: 20. Jänner: 1E - 3F, 1F - 2E, 3E - 2F 22. Jänner: 2E - 3F, 2F - 1E, 3E - 1F 24. Jänner: 1F - 1E, 2F - 2E, 3F - 3E Gruppe IV in Kairo: 20. Jänner: 1G - 3H, 1H - 2G, 3G - 2H 22. Jänner: 2G - 3H, 2H - 1G, 3G - 1H 24. Jänner: 1H - 1G, 2H - 2G, 3H - 3G Anwurfzeiten 16.30, 19.00 und 21.30. Zuteilungen noch offen. VIERTELFINALE (27. Jänner): 1 II - 2 II (Kairo/18.30), 1 IV - 2 II (Kairo/21.30), 1 I - 2 III (Neue Hauptstadt/21.30), 1 III - 2 I (Stadt des 6. Oktober/21.30) HALBFINALE (29. Jänner in Kairo) Sieger VF 1 - Sieger VF 2 (18.30) Sieger VF 3 - Sieger VF 4 (21.30) SPIEL UM PLATZ 3: 31. Jänner (15.30/Kairo) FINALE: 31. Jänner (18.30/Kairo)

