Handball: Routinier Alexander Hermann fällt für EM-Qualifikation aus

77-facher Teamspieler erlitt mehrere Brüche im Gesicht

Österreichs Handballteam muss in den EM-Qualifikationspartien gegen Bosnien-Herzegowina (14. März) und zum Abschluss gegen Estland und Bosnien Ende April/Anfang Mai auf Routinier Alexander Hermann verzichten. Der Rückraummann erlitt am Freitag im Spiel seines deutschen Zweitligaclubs Gummersbach gegen Fürstenfeldbruck mehrere Brüche im Nasenbein, eine leichte Fraktur des Stirnbeins sowie eine schwere Gehirnerschütterung und fällt laut Clubangaben mindestens acht Wochen aus.

Wie Österreichs Verband ÖHB am Samstag bekanntgab, sei damit in den Qualipartien nicht mit dem 29-Jährigen zu rechnen. Ob der 77-fache Internationale in dieser Saison noch ein Bewerbsspiel bestreiten kann, sei offen.