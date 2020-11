Handball: Schwaz in spusu-Liga weiter ungeschlagen: Sieg in Bregenz

Die Schwazer Mannschaft von Handball Tirol hat sich auch in Bregenz keine Blöße gegeben. Die "Silberstädter" gewannen am Freitag das Duell der 11. Runde der spusu Liga mit 30:28 (18:15) und führen die Tabelle weiter ungeschlagen und überlegen an. Die Vorentscheidung gelang den Gästen nach Wiederbeginn, als sie die Pausenführung bis zu einem Vorsprung von sechs Toren ausbauten.

Das einzige weitere Match der Runde ist das Wiener Derby Westwien gegen Fivers am Samstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +). Die Fivers haben als Zweite drei Matches weniger ausgetragen als Schwaz und liegen neun Punkte zurück. Die restlichen drei Partien wurden wegen positiven Coronatests bei HC Linz, HSG Bärnbach Köflach und SC Ferlach verschoben.