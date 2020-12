Sowohl Tabellenführer Schwaz als auch sein erster Verfolger, die Fivers Margareten, haben am Samstag ihre Spiele in der spusu-Handballliga gewonnen. Schwaz feierte nach knappem Pausenrückstand zuhause gegen Schlusslicht Graz noch einen 30:28-(15:16)-Arbeitssieg, die Fivers fegten ebenfalls in ihrer Heimhalle Bärnbach/Köflach mit 39:29 (23:15) vorm Parkett. Schwaz liegt mit 23 Punkten an der Spitze, die Margaretner halten als Zweiter bei 20 Zählern.