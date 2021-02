Handball: Schwaz verteidigte mit Remis im Hit bei Fivers Führung

Schwaz hat mit einem 32:32 (20:19) im Samstag-Schlager der spusu-Handballliga bei den Fivers Margareten die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und rangiert ein Spiel vor Ende des Grunddurchgangs weiter zwei Punkte vor den Wienern. In der dramatischen Schlussphase eines stets engen Spiels lagen die Fivers 52 Sekunden vor Abpfiff 31:32 zurück, glichen per Siebenmeter aus, eroberten neuerlich den Ball und scheiterten in der Schlusssekunde an Schwaz-Goalie Aliaksei Kishou.

Die Wiener, die in der European League vor dem Achtelfinalaufstieg stehen, konnten sich damit nur zum Teil für die 30:31-Niederlage im ersten Saisonduell revanchieren. Bester Werfer des Spiels war Fivers-Flügel Eric Damböck mit zehn Toren.