Handball: Siege für Ferlach und Westwien in der Liga

SC Ferlach mit einem 22:21 (14:11) über HC Linz als Fünfter und SG Westwien mit einem 21:20 (13:10) bei Bregenz Handball als Vierter haben sich in der spusu Handball-Liga der Männer in der Tabelle in die Top fünf geschoben. Bester Werfer des Abends war mit elf Treffern Westwiens Julian Ranftl, der damit mehr als die Hälfte der Tore seiner Mannschaft erzielte. Die Ferlacher gaben nach einer Aufholjagd der Linzer fast noch eine 21:15-Führung aus der Hand.

Mittwoch steht das Spitzenspiel von Schwaz gegen HC Hard auf dem Programm, womit der Tabellenführer den Zweiten empfängt.