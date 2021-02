Handball: Superstar Hansen kehrt nach 10 Jahren nach Dänemark zurück

Im Sommer 2022 von PSG zu Aalborg

Dänemarks Handball-Star Mikkel Hansen kehrt nach zehn Jahren bei Paris Saint-Germain sportlich in sein Heimatland zurück. Der 33-Jährige wird im Sommer 2022 zu Aalborg wechseln, wie der dänische Verein am Donnerstag bekanntgab. Der mehrmalige Welthandballer erhält beim dänischen Meister einen Dreijahresvertrag. Dänemark hatte Ende Jänner in Ägypten mit einem 26:24-Sieg gegen Schweden seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt, Hansen war als bester WM-Spieler geehrt worden.