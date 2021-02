Handball-Teamspielerin Sonja Frey wechselt im Sommer innerhalb der dänischer Liga von Esbjerg zu Herning-Ikast. Die gebürtige Wienerin liegt mit Esbjerg in der aktuellen Meisterschaft einen Platz vor ihrem zukünftigen Club auf Rang drei und spielt in der Champions League ums Play-off. Auch bei Herning soll sie in Zukunft die Akzente setzen. Frey: "Ich soll das Team führen und vor allem im Angriff Verantwortung übernehmen und das Spiel leiten."