Handball: Weber glänzte in deutscher Bundesliga mit zwölf Treffern

ÖHB-Teamspieler Robert Weber ist rund ein Monat vor Beginn der WM in der deutschen Handball-Bundesliga weiter bestens in Schuss. Zwar unterlag er am Sonntag in der elften Runde mit der HSG Nordhorn-Lingen zuhause dem Tabellenzweiten Rhein-Neckar Löwen mit 24:29, der Vorarlberger erzielte dabei aber erstmals in dieser Saison zwölf Treffer. Damit führt der 35-Jährige die Torschützenliste einmal mehr an.

In der Tabelle liegt sein Club allerdings nur knapp über dem "Strich". Es führt der mit den Rhein-Neckar Löwen punktegleiche THW Kiel des verletzten ÖHB-Teamstars Nikola Bilyk.