Handball: Wegen Corona: Westwien musste Europacup-Spiele absagen

Ystad steigt damit kampflos auf

Westwien hat die Achtelfinale-Spiele im Handball-European-Cup gegen den schwedischen Club Ystads IF wegen neuer Corona-Infektionen im Kader abgesagt. Wie der Club am Donnerstag bekannt gab, wurden drei Spieler vor den ursprünglich für Freitag und Samstag in der Südstadt angesetzten Partien positiv getestet. Ystads steigt damit kampflos ins Viertelfinale auf.

"Nach wochenlanger Planung und Vorbereitung haben wir uns auf das Duell sehr gefreut, aber die Entscheidung war leider unumgänglich, da wir eine mögliche Infektionskette unterbrechen müssen", sagte Westwiens Manager Konrad Wilczynski in einer Aussendung. Als Vorsichtsmaßnahme wurden auch alle Trainingseinheiten in den kommenden Tagen abgesagt, die Spieler befinden sich in heimischer Quarantäne.